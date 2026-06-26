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        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 08:38 Güncelleme:
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Antakya ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y, R.P. ve M.K. ile çeşitli suçlardan aranan A.B. ve H.Ö. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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