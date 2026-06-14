Hatay'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. V.B. yönetimindeki 31 P 1674 plakalı hafif ticari araç, Ocaklı Mahallesi'nde F.B'nin (26) kullandığı 33 ABP 133 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü F.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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