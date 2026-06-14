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        Hatay'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 23:51 Güncelleme:
        Hatay'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


        V.B. yönetimindeki 31 P 1674 plakalı hafif ticari araç, Ocaklı Mahallesi'nde F.B'nin (26) kullandığı 33 ABP 133 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü F.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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