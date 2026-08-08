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        Hatay'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Hatay'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

        C.Y. (61) idaresindeki ​06 GD 0602 plakalı hafriyat kamyonu Kızlarçayı Mahallesi'nde U.P. (40) yönetimindeki ​01 VR 714 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki E.E. (71), R.S.P. (39), H.P. (10), F.İ. (8), K.K. (7), Y.İ. (10), M.P. (12) ve G.K. (16) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6'sı çocuk 9 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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