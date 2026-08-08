Hatay'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
C.Y. (61) idaresindeki 06 GD 0602 plakalı hafriyat kamyonu Kızlarçayı Mahallesi'nde U.P. (40) yönetimindeki 01 VR 714 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki E.E. (71), R.S.P. (39), H.P. (10), F.İ. (8), K.K. (7), Y.İ. (10), M.P. (12) ve G.K. (16) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6'sı çocuk 9 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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