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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 23:17 Güncelleme:
        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


        A.D. (42) yönetimindeki 31 AUD 595 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı kara yolu Beşaslan Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KHV 29 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 çocuk yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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