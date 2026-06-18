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        Hatay'da ilkokul öğrencileri "Tekno-Organik Okul" modelini deneyimledi

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, ilkokul öğrencileri Tekno-Organik Okul" modelini deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Hatay'da ilkokul öğrencileri "Tekno-Organik Okul" modelini deneyimledi

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, ilkokul öğrencileri Tekno-Organik Okul" modelini deneyimledi.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Turan tarafından geliştirilen model kapsamında Hassa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinlikte öğrenciler, sebze ve meyve gibi doğal materyalleri kullanarak çeşitli çalışmalar yaptı.

        Prof. Dr. Mehmet Turan, gazetecilere, teknolojinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği günümüzde organik eğitim anlayışıyla teknolojiyi bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Yaklaşık üç aydır yürüttükleri uygulamada öğrencilerden verimli ve olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Turan, bu tür çalışmaların Türk eğitim sistemine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

        Uygulamaya katılan öğrencilerden Yusuf Giray Çiftçi ise eğitim sayesinde derslerin daha eğlenceli ve akılda kalıcı hale geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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