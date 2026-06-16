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        Hatay'da inşaattan düşen işçi öldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 00:24 Güncelleme:
        Hatay'da inşaattan düşen işçi öldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 6. katında çalışan Mahmud S. (44), dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmud S. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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