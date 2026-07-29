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        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir restoranın mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir restoranın mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çay Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.


        Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.






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