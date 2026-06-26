Hatay'da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işçileri taşıyan otobüs ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.



Sarıseki Mahallesi'nde, plakaları öğrenilemeyen Ö.K. idaresindeki işçileri taşıyan otobüs ile H.K'nin kullandığı tır çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile otobüsteki 11 kişi hafif şekilde yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



