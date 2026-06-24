Hatay'da kaçak diş laboratuvarına düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kaçak işletilen diş laboratuvarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaçak laboratuvara operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, tıbbi cihazlar ile diş implantı, protezi ve porseleni için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda İ.E. ve A.E. gözaltına alındı.

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