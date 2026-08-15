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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 5 bin 347 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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