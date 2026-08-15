Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 15.08.2026 - 09:30 Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 bin 347 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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