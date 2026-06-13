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        Hatay'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Hatay'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kırıkhan-Hassa kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 RA 019 plakalı kamyonet ile Bestami K. yönetimindeki 42 AUL 667 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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