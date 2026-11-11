Hatay'da Kesimhanelerde dijital takip ve hijyen standartları değerlendirildi
Hatay'da kesimhanelerde uygulanacak yeni hijyen ve takip standartlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Hatay’da kesimhanelerde uygulanacak yeni hijyen ve takip standartlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler kapsamında düzenlenen toplantıda; kesimhanelerde kurulması planlanan kamera görüntüleme sistemleri, dijital hayvan takip altyapısı ve modern sabitleme ekipmanları ele alındı.
Toplantıda mevzuat kapsamında işletmelerin uyması gereken gereklilikler aktarılırken sektör temsilcileri ve işletmecilerin uygulamaya ilişkin görüş ve talepleri dinlendi.
Çalışmalarla gıda güvenilirliğinin artırılması ve hayvan refahının korunmasına yönelik standartların geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
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