Hatay'da leyleklerin göçü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Göç yolundaki leylek sürüsü, Hatay'ın Arsuz ilçesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 13.08.2026 - 16:14 Güncelleme:
Göç yolundaki leylek sürüsü, Hatay'ın Arsuz ilçesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Göç yolculuğuna çıkan leylekler, Karaağaç Mahallesi'nde gökyüzünü süsledi.
Balkonunda yolculuğa tanık olan bir kişi, sürüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Leylekler bir süre Arsuz ilçesi semalarında vakit geçirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ