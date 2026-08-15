Hatay'da lokantada boğazına yiyecek takılan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boğazına yiyecek takılan müşteri, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boğazına yiyecek takılan müşteri, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir lokantada döner yiyen kişinin soluk borusuna yemek parçası kaçtı.
Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden lokanta sahibi Sami Sakin, müşteriye Heimlich manevrası uyguladı.
Sakin'in müdahalesiyle nefes alabilen müşteri, yemeğine kaldığı yerden devam etti.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.