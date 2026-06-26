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        Hatay'da motosikletinde 1 kilo 339 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde motosikletinde 1 kilo 339 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 00:55 Güncelleme:
        Hatay'da motosikletinde 1 kilo 339 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde motosikletinde 1 kilo 339 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri M.C. yönetimindeki motosikleti durdurdu.

        Ekiplerce aranan motosiklette 1 kilo 339 gram kubar esrar bulundu, sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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