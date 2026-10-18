Hatay'da nehre düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde nehre düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 18.10.2026 - 18:39 Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde nehre düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Aşağıokçular Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne düştü.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ