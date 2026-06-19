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        Hatay'da nişanlısı ve nişanlısının babasını öldüren zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde nişanlısı ve nişanlısının babasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Hatay'da nişanlısı ve nişanlısının babasını öldüren zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde nişanlısı ve nişanlısının babasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.


        Şüpheli Ü.Ç, Güneysöğüt Mahallesi'nde yaşayan nişanlısı L.A. ve nişanlısının babası Y.A'nın yanına geldi.


        Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.Ç, yanındaki tabancayla nişanlısı L.A. ve babası Y.A'yı başından vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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