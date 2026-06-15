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        Hatay'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Hatay Valiliği, yangınla mücadele tedbirleri kapsamında ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Hatay'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Hatay Valiliği, yangınla mücadele tedbirleri kapsamında ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli park, tabiat parkı ve mesire alanları dışındaki ormanlık sahalara yetkili makamlarca izin verilen kişiler haricindeki girişlerin 31 Ekim'e kadar yasak olacağı belirtildi.

        Kent genelindeki ormanların korunması ve yangın riskinin en aza indirilmesi amacıyla tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması, orman içi ve kenarında bulunan tesisler, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir."

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