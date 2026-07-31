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        Hatay'da otomobil ve iş yerine silahla ateş açan kişi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ve iş yerine silahla ateş açan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Hatay'da otomobil ve iş yerine silahla ateş açan kişi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ve iş yerine silahla ateş açan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi'nde otomobil ve iş yerine silahla ateş açan A.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

        Zanlının Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla A.D'yi gözaltına aldı.

        Evde yapılan aramada pompalı tüfek, tabanca, 11 fişek, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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