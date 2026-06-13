Hatay'da park halindeki iki harfiyat kamyonunun aküleri çalındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki 2 hafriyat kamyonunun aküsü çalındı. Alsancak Mahallesi'nde yaşayan Ali Gezgin, park halindeki 2 kamyonunun akülerinin çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmıs için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.