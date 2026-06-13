Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da park halindeki iki harfiyat kamyonunun aküleri çalındı

        Hatay'da park halindeki iki harfiyat kamyonunun aküleri çalındı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki 2 hafriyat kamyonunun aküsü çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Hatay'da park halindeki iki harfiyat kamyonunun aküleri çalındı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki 2 hafriyat kamyonunun aküsü çalındı.

        Alsancak Mahallesi'nde yaşayan Ali Gezgin, park halindeki 2 kamyonunun akülerinin çalındığını fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmıs için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Ha...
        Şırnak'ta rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Ha...
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'...
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'...
        LGS'ye giren engelli öğrencilere HBB'den ulaşım desteği
        LGS'ye giren engelli öğrencilere HBB'den ulaşım desteği
        Hatay'da polis ekipleri 2 öğrenciyi sınava yetiştirdi
        Hatay'da polis ekipleri 2 öğrenciyi sınava yetiştirdi
        Hatay'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Yılan giren araca binmek isteyince korku dolu anlar yaşadı
        Yılan giren araca binmek isteyince korku dolu anlar yaşadı