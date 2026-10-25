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        Hatay'da park halindeki otomobilin kundaklandığı belirlendi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği güvenlik kamerası kaydıyla tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Hatay'da park halindeki otomobilin kundaklandığı belirlendi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği güvenlik kamerası kaydıyla tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 MB 4631 plakalı otomobilin 25 Ekim'de Narlıca Mahallesi'nde yanmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

        Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, olay yerine gelen B.A'nın park halindeki aracı ateşe verdiğini belirledi.

        Ekipler, yangını çıkaran zanlıyı gözaltına aldı.

        Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin otomobili ateşe verdikten sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaşması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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