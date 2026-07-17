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        Hatay'da pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde pikabın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Hatay'da pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde pikabın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Alazı Mahallesi'nde, M.A. idaresindeki 31 AGN 107 plakalı pikap, iddiaya göre topunu almak için yola çıkan Umut İ'ye (11) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Umut İ'nin cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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