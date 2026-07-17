Hatay'da pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde pikabın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.



Alazı Mahallesi'nde, M.A. idaresindeki 31 AGN 107 plakalı pikap, iddiaya göre topunu almak için yola çıkan Umut İ'ye (11) çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Umut İ'nin cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Sürücü M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

