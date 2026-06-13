Hatay'da polis ekipleri 2 öğrenciyi sınava yetiştirdi

Hatay'da polis ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumuna geç kalma riski bulunan 2 öğrenciyi okullarına götürdü. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu öncesi kimlik ve belgelerini unutan 2 öğrenci, sınava yetişebilmek için polisten yardım istedi. Polis ekipleri, otomobil ve motosikletlerine aldıkları adayların eksikliklerini gidererek sınav merkezlerine yetiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.