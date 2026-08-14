Hatay'da polislerin enkazda bulunan Türk bayrağını çıkarması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde enkaz alanındaki Türk bayrağı, polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde enkaz alanındaki Türk bayrağı, polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Nardüzü Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve yıkımı gerçekleştirilen bir sitenin enkazında Türk bayrağının kaldığına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, Türk bayrağını bulunduğu yerden özenle çıkararak katladı.
Polis memurlarından biri, Türk bayrağını öperek yanına aldı.
Türk bayrağının çıkarıldığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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