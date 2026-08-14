Hatay'da polislerin enkazda bulunan Türk bayrağını çıkarması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Türk bayrağının çıkarıldığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Nardüzü Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve yıkımı gerçekleştirilen bir sitenin enkazında Türk bayrağının kaldığına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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