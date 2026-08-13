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        Hatay'da restorasyonu süren tarihi kilisenin yıl sonuna kadar açılması planlanıyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle restorasyonuna başlanan 441 yıllık Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin yıl sonuna kadar ibadete açılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Hatay'da restorasyonu süren tarihi kilisenin yıl sonuna kadar açılması planlanıyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle restorasyonuna başlanan 441 yıllık Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin yıl sonuna kadar ibadete açılması hedefleniyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşan kilisede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve hayırseverlerin desteğiyle mayısta başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Kuruluş tarihi 1585'e uzanan kilisede, onarım ve güçlendirme işlemi yapılıyor.

        Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin yıl sonuna kadar ibadete açılması planlanıyor.

        İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Cem Teymur, gazetecilere, kilisenin aslına uygun restore edildiğini söyledi.

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        Çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Teymur, kilisenin içinde ve dışında statik güçlendirme yapıldığını anlattı.

        Projede görevli yüksek inşaat mühendisi İlhan Turunç da "Kilise kubbeli ve aslına uygun şekilde onarılacak. Kilisenin avlu kısmı da sosyal, kültürel, yönetimsel ve idari ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde yapılacak. Yıl sonunda bunları tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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