Hatay'da Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Hatay'da Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Atatürk Konser Salonu'nda Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığınca etkinlik gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının tanıtımının yapıldığı etkinlikte, 21 Mayıs'ta meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta vatandaşlara yardım eden personellere teşekkür belgesi verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, etkinlikte, Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışmalarının önemine değindi. Güvenlik güçlerinin her koşulda insanlara yardım etmek için çabaladığını belirten Masatlı, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Etkinlikte 6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca konser verildi.

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