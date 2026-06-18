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        Hatay'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

        Hatay'da İskenderun Belediyesi sınırlarındaki çarşıda bir kedinin, sahipsiz köpeklerin saldırısında ölmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Hatay'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

        Hatay'da İskenderun Belediyesi sınırlarındaki çarşıda bir kedinin, sahipsiz köpeklerin saldırısında ölmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Çay Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda dolaşan kedi, dün gece saatlerinde 6 köpeğin saldırısına uğradı.

        İş yerlerini açmak için sabah çarşıya giden esnaf, kedinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Esnaf Zeki Ölmez (50), gazetecilere, çarşıdaki kediyi kendilerinin beslediğini söyledi.

        Köpeklerin toplatılmasını istediklerini dile getiren Ölmez, "Anne kedinin yavruları vardı. Bu köpekler öğrencilere, çocuklara ve kedilere saldırıyor, büyük tehlike arz ediyor. Büyük bir olay olmadan köpekleri barınağa götürseler çok iyi olur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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