Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. H.B. idaresindeki 31 U 4061 plakalı otomobil, Gaziantep-Hassa kara yolunun Ardıçlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü H.B. ile araçtaki M.Ö, S.Ö, E.Ö. ve Ö.Ö.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılırken, H.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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