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        Hatay'da silahla vurularak öldürülen baba ile kızının cenazeleri toprağa verildi

        Hatay'ın Defne ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen baba ile kızının cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Hatay'da silahla vurularak öldürülen baba ile kızının cenazeleri toprağa verildi

        Hatay'ın Defne ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen baba ile kızının cenazeleri defnedildi.

        Güneysöğüt Mahallesi'nde nişanlısı Üstün Ç. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Lamya (30) ile babası Yusuf Azazi'nin (67) naaşları, Adli Tıp Kurumundaki işlemler sonrası Aknehir Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

        Burada kılınan namazların ardından baba ve kızının cenazeleri yan yana toprağa verildi.

        Güneysöğüt Mahallesi'nde 18 Haziran'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada nişanlısı Lamya ile babası Yusuf Azazi'yi tabancayla öldüren Üstün Ç. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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