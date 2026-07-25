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        Hatay'da Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 00:20 Güncelleme:
        Hatay'da Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları gerçekleştirildi.

        İskenderun Anıt Meydanı'ndaki etkinlikte 10 farklı şehirden 20 sporcu şampiyonluk için ringe çıktı.

        Müsabakalarda, erkeklerde Muhammet Emin Çeken, Burak Güngör, Necat Derin, Umut Özkan, Cumali Sizgen ve Hamza Çağrı kendi sıkletinde şampiyonluğa ulaştı.

        Kadınlarda Doğa Dikmen, Özge Söyüncü, Zehra Yanık ve Latife Bağış şampiyon oldu.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güzel bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

        Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden sporcuların Spor Toto Muaythai Süper Ligi'nde yarıştığını anlatan Yıldız, "Bu ligde şampiyon olanlar ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek. Buradan sonra Tekirdağ, Muğla ve Antalya'da Süper Lig ayağımız var, en son altıncı ayak finali İstanbul'da Yeşilay'la beraber gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Yıldız, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da uluslararası düzeyde müsabakalar yapmak için proje çalışması yürüttüklerini kaydetti.

        Karşılaşmaları takip eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk kazananlara ödüllerini verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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