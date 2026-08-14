Hatay'da trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

Kazada otomobilin sürücüsü Mert Aysüt ve beraberindeki Ahmet Baran Çapar hayatını kaybetmiş, Ecem B, Çağla U, Derya Ö. ve İbrahim Y. yaralanmıştı. Ahmet Baran Çapar'ın cenazesi İskenderun ilçesi Çankaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Öte yandan kazada yaralanan Ecem B'nin tedavisinin Dörtyol Devlet Hastanesi'nde sürdüğü, Çağla U, Derya Ö. ve İbrahim Y'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

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