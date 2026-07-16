Hatay'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kuzuculu Mahallesi Keçeli mevkisinde dün otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan Dilek Bayır (37), tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Bayır'ın 3 çocuğunun hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, eşi Bünyamin Bayır'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bünyamin Bayır idaresindeki otomobil, dün Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Keçeli mevkisinde uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada sürücü ile eşi Dilek Bayır ve 3 çocuğu yaralanmıştı.

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