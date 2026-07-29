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        Hatay'da TÜGVA tarafından "Cami Buluşması" etkinliği yapıldı

        Hatay'da ortaokul öğrencileri, "Cami Buluşması" etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Hatay'da TÜGVA tarafından "Cami Buluşması" etkinliği yapıldı

        Hatay'da ortaokul öğrencileri, "Cami Buluşması" etkinliğinde bir araya geldi.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince Nihal Atakaş Camisi'nde düzenlenen etkinliğe 13 ilçeden ortaokul öğrencileri katıldı.

        İlahilerin seslendirildiği programda, öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak eğelenceli vakit geçirdi.

        Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, gazetecilere, kentte cami buluşmaları programının ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Sağanak, "Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirmek için çalışıyoruz. Burada da ortaokul öğrencilerimizle camiye gelerek değerlerimizden bahsederek güzel bir gün geçirdik." dedi.

        TÜGVA İskenderun İlçe Temsilcisi Şamil Yıldız da çocukların etkinlikler sayesinde güzel bir yaz dönemi geçirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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