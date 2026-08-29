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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        H.O'nun (43) kullandığı 31 PH 250 plakalı otomobil, Kızlarçayı Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki S.O. (59) ekipler tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

        Ambulansa taşınan yaralılar, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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