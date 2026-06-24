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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Belen ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Belen ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü.

        Mehmet Savaş Kuş (75) idaresindeki 31 BBA 226 plakalı otomobil, Sarımazı Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Kuş'un cenazesi, Belen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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