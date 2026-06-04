Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör, 17 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y. ve E.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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