Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheliyi yakaladı.



Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör, 17 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y. ve E.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

