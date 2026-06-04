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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:44 Güncelleme:
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör, 17 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y. ve E.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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