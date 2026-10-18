Hatay'da yakalanan firari 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda, S.G, Y.Y. ve A.E.F. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ve Y.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.E.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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