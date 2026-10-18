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        Hatay'da yakalanan firari 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Hatay'da yakalanan firari 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda, S.G, Y.Y. ve A.E.F. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ve Y.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.E.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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