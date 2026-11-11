HBB yeni tiyatro oyuncuları yetiştiriyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), tiyatroyu vatandaşlarla buluşturmak ve yeni oyuncular yetiştirmek amacıyla yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro kursu düzenliyor.

18 yaş ve üzeri vatandaşların, daha önce tiyatro deneyimi bulunma şartı aranmadan katılabildiği kursta temel tiyatro eğitimi veriliyor. Kursiyerler sahne kullanımı, beden dili, doğaçlama ve oyunculuk alanlarında eğitim alıyor.

Kurs kapsamında katılımcılar, tiyatroya yönelik ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurken eğitimlerin sosyal ve kültürel açıdan da katkı sağladığı belirtildi.

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından kursiyerlerin öğrendiklerini sahneye taşıyarak bir tiyatro oyunu sergileyeceği, program sonunda katılımcılara HBB tarafından katılım belgesi verileceği bildirildi.

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HBB yetkilileri, kent genelinde kültür ve sanat etkinliklerinin sürdürüleceğini belirtti.