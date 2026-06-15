İskenderun ilçesinde Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Giriş: 15.06.2026 - 20:56 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Atatürk Anıt Alanı'nda tanıtım standı kuruldu.
Ekipler, standı ziyaret edenlere jandarmanın çalışmalarını anlattı.
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