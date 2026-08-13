İskenderun ilçesinde tırla çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Giriş: 13.08.2026 - 10:37 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Akarca Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile kamyonet çarpıştı.
Kazada, kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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