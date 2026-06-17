İskenderun ilçesinde yoga etkinliği düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğindeki etkinlik, İskenderun Sahili'nde düzenlendi.





Etkinlikte katılımcılar cam teras üzerinde yoga yaptı.





Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Derya Çağlar Öztürk, gazetecilere, İskenderun'da farkındalık oluşturmak için yoga etkinliği düzenlediklerini kaydetti.



