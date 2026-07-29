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        İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan yangınlar söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:55 Güncelleme:
        İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan yangınlar söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'ndeki otluk alan ile Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'ndeki bir bahçede yangın çıktı.


        İki yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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