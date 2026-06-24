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        İskenderun'da TÜBİTAK Bilim Fuarları Festivali yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, öğrencilerin yıl boyunca çalıştığı bilimsel projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 09:29 Güncelleme:
        İskenderun'da TÜBİTAK Bilim Fuarları Festivali yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, öğrencilerin yıl boyunca çalıştığı bilimsel projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali gerçekleştirildi.

        İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen festivale 16 okuldan öğrenciler katıldı.

        Festivalde öğrencilerin yaptığı 159 proje yer aldı.


        İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, gazetecilere, fuarın eğitim-öğretim yılı boyunca okullarda yürütülen bilimsel faaliyetlerin finali olduğunu söyledi.

        Projelerin titiz bir ön eleme sürecinden geçtiğini ifade eden Haytaz, şunları kaydetti:


        "Toplanan ve ön elemeyi geçen projelerimiz, TÜBİTAK'a gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda onay alan başarılı projeleri burada sergiliyoruz. Etkinlik haftası kapsamında okullarımızın, öğrencilerimizin ve velilerimizin yoğun bir katılımı var. İlginin bu şekilde artarak devam edeceğine inanıyorum."

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