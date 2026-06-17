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        İstanbul'da 1 kişiyi öldüren şüpheli Hatay'da yakalandı

        İstanbul'da evlenmek istediği kişinin kardeşini silahla öldüren zanlı, Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 00:55 Güncelleme:
        İstanbul'da 1 kişiyi öldüren şüpheli Hatay'da yakalandı

        İstanbul'da evlenmek istediği kişinin kardeşini silahla öldüren zanlı, Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Haziran'da Güngören ilçesinde ablasıyla evlenmesine karşı çıkan 21 yaşındaki Hazem Muhammed'i silahla öldürdükten sonra kaçan M.D'nin Hatay'dan Suriye’ye geçmeyi planladığını belirledi.

        Ekipler, takibe aldıkları otomobili Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yolunda durdurdu. Araçtan indiği belirlenen zanlı, bölgede yapılan çalışmayla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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