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        Kalbindeki tıkalı ana damarı ameliyatsız yöntemle açılan hasta sağlığına kavuştu

        ALİ KÜÇÜK - Hatay'da kalbindeki sol ana damarda tam tıkanıklık bulunan 58 yaşındaki Ali Akçalı, ileri düzey girişimsel bir kardiyoloji tekniği olan Tip Detection Antegrade Dissection and Re-entry (TD-ADR) yöntemiyle göğüs kafesi açılmadan tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Kalbindeki tıkalı ana damarı ameliyatsız yöntemle açılan hasta sağlığına kavuştu

        ALİ KÜÇÜK - Hatay'da kalbindeki sol ana damarda tam tıkanıklık bulunan 58 yaşındaki Ali Akçalı, ileri düzey girişimsel bir kardiyoloji tekniği olan Tip Detection Antegrade Dissection and Re-entry (TD-ADR) yöntemiyle göğüs kafesi açılmadan tedavi edildi.

        İskenderun ilçesinde yaşayan Akçalı, halsizlik şikayetiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Kardiyoloji bölümünde yapılan tetkiklerde, Akçalı'nın kalbindeki sol ana damarının ve daha önce yapılan bypass greftinin de tıkalı olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine hasta, HMKÜ Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Akkuş ile Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Görgülü ve ekibi tarafından işleme alındı.

        Yaklaşık 3 saat süren işlemde, kasık ve el bileğinden ilerletilen özel ince teller yardımıyla damar içi ultrason (IVUS) eşliğinde Akçalı'ya TD-ADR yöntemi uygulandı.

        Uygulanan yenilikçi yöntemle tam tıkalı damarı açılan Akçalı, tedavisinin ikinci gününde taburcu edildi.

        - "Bu teknik Türkiye'de ilk defa yapıldı"

        Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Görgülü, AA muhabirine, hastanın damarındaki tam tıkanıklık nedeniyle vakanın oldukça zorlu olduğunu, bu nedenle tedavi seçeneklerini hasta ve yakınlarıyla ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

        Değerlendirmeler ve kontroller sonucu tedavide yenilikçi bir uygulama olan TD-ADR yöntemini kullanmaya karar verdiklerini belirten Görgülü, "Biz bu damarı yeni bir teknikle açtık. Genelde dünyada 3-5 Japon operatörünün kullandığı bir teknik. Bu yaptığımız Avrupa'da da 2'nci vaka oldu, Türkiye'de ise ilk defa yapıldı." diye konuştu.

        Görgülü, durumu gayet iyi olan hastayı, yaptıkları işlemin ikinci gününde taburcu ettiklerini dile getirdi.

        Prof. Dr. Oğuz Akkuş da bu özellikli işlem sayesinde hastayı kısa sürede taburcu ettiklerini belirtti.

        Uygulanan girişimsel kardiyoloji tekniğiyle sağlığına kavuşan Ali Akçalı ise 10 yıl önce bypass ameliyatı geçirdiğini, son dönemde yaşadığı yorgunluk ve halsizlik şikayetleri üzerine hastaneye başvurduğunu ifade etti.

        Yeni yöntem sayesinde yeniden bypass ameliyatına gerek kalmadan sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Akçalı, şunları kaydetti:

        "Bypass bir hasta için gerçekten çok ağır geçen bir süreç. Şu an kendimi çok rahat hissediyorum, rahat nefes alabiliyorum, önceki halimden eser kalmadı, gerçekten çok iyi oldum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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