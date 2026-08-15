Kanserle mücadelesinde bir gözünü kaybeden heykeltıraş, verdiği ücretsiz kurslarla moral buluyor

MERT MURAT YAŞAR - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 72 yaşındaki heykeltıraş Selahattin Deniz, burun boşluğunda gelişen kanserle mücadelesinde verdiği ücretsiz kurslarla moral bulmaya çalışıyor.

Deniz, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu heykeltıraşlığı yapmak amacıyla 27 yıl önce çalıştığı ailesine ait lokantadan ayrıldı.

Doğadan topladığı taş, toprak ve ağaç parçalarıyla çalışmalar yapmaya başlayan Deniz, her geçen gün kendini geliştirerek farklı sanat eserleri ortaya çıkardı.

Yaptığı heykellerin beğenilmesiyle sipariş almaya başlayan Deniz, Kurtuluş Mahallesi'nde kendi atölyesini de açtı.

"İskenderun Sanat Evi" adını verdiği atölyesinde doğadan topladığı çamur, taş ve ağaç parçalarını sanat objesine dönüştüren Deniz, zamanla ustalaştı.

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Günün çoğunu atölyesinde geçiren Deniz, 14 yıl önce ise burun boşluğunda oluşan kist nedeniyle yavaş büyüyen kötü huylu kansere (adenoid kistik karsinom) yakalandı.

Kanserle mücadele sürecinde geçirdiği ameliyatlar nedeniyle yüzünün sağ tarafında çökme meydana gelen ve bir gözünü kaybeden Deniz, rahatsızlığına rağmen sanatını sürdürmekten vazgeçmedi.

Deniz, bir yandan kanserle savaşını sürdürürken diğer taraftan da atölyesinde ücretsiz kurslar vererek hem moral buluyor hem de deneyimlerini her yaştan sanatsevere aktarıyor.

- "Mücadeleye ve üretime devam edeceğim"

Heykeltıraş Selahattin Deniz, AA muhabirine, atölyede kursiyerleriyle keyifli vakit geçirerek rahatsızlığını unuttuğunu söyledi.

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Kansere teslim olmadığını ve sanatı sayesinde moral bulduğunu dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

"14 yıl önce kötü bir hastalığa yakalandım. Burun boşluğunda gelişen bir kanser, ona teslim olmadım. Kanser nedeniyle 6 sefer ameliyat oldum, ona yenilmeyi düşünmüyorum, mücadeleye ve üretime devam edeceğim. Her zaman iyi olacağız ve bir şeyler üretmeye çaba harcayacağız. Ben bunun dışında bir yaşam tarzı düşünmüyorum. Hastayım diye yatakta yatacak halim yok."

Ücretsiz kurslardan yararlanan 46 yaşındaki Ayla Şahingöz, çamurla uğraşarak keyifli vakit geçirdiğini anlattı.

Kursiyerlerden 48 yaşındaki Hacer Çoban da hobi olarak atölyede vakit geçirdiğini söyledi.

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Kurslara 5 yıldır katıldığını anlatan Çoban, "Burası bizim evimiz. Burada sevdiklerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla mutlu saatlerimiz oluyor." dedi.

Çocukluğunun Selahattin Deniz ile geçtiğini belirten Jale Ünlü (43) ise çamurdan bir şey üretmenin kendisini iyi hissettirdiğini kaydetti.