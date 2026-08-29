Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 29.08.2026 - 17:00 Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler A.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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