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        Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler A.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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