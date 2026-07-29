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        Reyhanlı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Reyhanlı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Reyhanlı Sanayi Sitesi'ndeki oto yedek parça firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, dumandan etkilenen 8 kişi ayakta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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