Reyhanlı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Reyhanlı Sanayi Sitesi'ndeki oto yedek parça firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, dumandan etkilenen 8 kişi ayakta tedavi edildi.

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