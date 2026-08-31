Reyhanlı'da motosiklet hırsızlığı zanlısı yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.
Giriş: 31.08.2026 - 14:05 Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde bir iş yerinin önünden motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirlediği zanlı İ.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ