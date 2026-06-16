Reyhanlı'da polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalardaki denetimlerde 2 bin 47 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Trafik denetimlerinde de 926 aracı kontrol eden ekipler, 5 aracı trafikten menetti, 62 sürücüye de çeşitli ihlallerden toplamda 1 milyon 606 bin 134 lira ceza uyguladı.
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